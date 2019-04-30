В Севастополе обсудили план строительства культурного кластера в Крыму

Севастополь, , 08:10 — REGNUM Культурный кластер в Севастополе объединит ведущие музеи, школы музыкального, театрального и хореографического искусства, образовательные центры, кинотеатры, парки. Масштабный комплекс даст и возможность сотням талантливых детей Севастополя и Крыма получить лучшее художественное образование, и сотням тысяч жителям региона и гостям Крыма приобщиться к лучшим образцам искусства.

Вопросам строительства культурно-образовательного и музейного комплекса в Севастополе было посвящено совещание совещания с участием вице-премьера Ольги Голодец, заместителя Министра культуры Сергея Обрывалина, губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, представители ведущих музеев. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Культурный кластер планируется построить до конца 2013 года на мысе Хрустальный. Здесь расположится музейно-мемориальный комплекс, парк, киноконцертный комплекс, Театр оперы и балета, Высшая школа театрального и музыкального искусства, хореографическая академия и Художественный музей.

«Севастополь мы расцениваем как один из столичных городов Российской Федерации. Это уходит в нашу историю своими корнями. В Севастополе традиционно, когда это еще была Российская империя, останавливался император, здесь всегда останавливались художники, писатели, поэты, музыканты. Вернуть столичность с точки зрения культуры, создать комплекс, в котором будет полностью воспроизводиться вся культура Российской Федерации в самых лучших ее образцах, — это задача создания комплекса», — подчеркнула Ольга Голодец на совещании.

Севастополь вошел в число четырех субъектов РФ, где до конца 2023 года будут созданы культурные кластеры. Также они появятся во Владивостоке, Кемерове, Калиниграде.