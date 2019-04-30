Садальский предложил переименовать «Голос. Дети» в «Поющие денежные мешки»

Москва, , 07:59 — REGNUM Актёр Станислав Садальский предложил переименовать телешоу «Голос. Дети» в «Поющие денежные мешки». Соответствующую запись он опубликовал 29 апреля на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bw0200UDiJN/

«А фанаты Ержана или Нино сидели молча сжав зубы и не голосовали за своих!», — таким образом он прокомментировал высказывание Константина Эрнста о «существенном превышении» количества голосов за одного из конкурсантов относительно поддержки других выступавших.

«Деньги дедушки Сафина честные», — написал Садальский, добавив, что «недорого стоит купить государственное ТВ».

Актёр заявил, что определить уровень честности голосования можно, проанализировав IP-адреса его участников. Садальский добавил, что после произошедшего будет сложно верить в электронное голосование на выборах.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава Group-IB Илья Сачков заявил: проверка результатов голосования за победителя финала шоу «Голос. Дети» может продлиться около месяца. Он сообщил, что проверку начали производить 15 сотрудников компании 28 апреля 2019 года.

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