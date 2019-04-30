Вторник, 30 Апреля 2019 года
08:08:22 МСК

Кинокомикс «Мстители: Финал» в первый день собрал в России рекордную кассу

Культура

Картине так же удалось установить рекорд по сумме дневной выручки

Москва, 30 апреля 2019, 07:40 — REGNUM  Кинокомикс режиссёров Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» в первый же день проката в России смог собрать 400 млн рублей, тем самым установив новый рекорд. Об этом 30 апреля сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».

Всего картину увидели около 1,4 млн российских зрителей, её доля в общей сумме кассовых сборов составила 96,5%. Издание отмечает, что «Мстители: Финал» так же установил рекорд по сумме дневной выручки, заработав 297 млн рублей и сместив «Дэдпула» с первого места в этом рейтинге.

Читайте также: «Мстители: Финал»: конец киновселенной?

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в США и Канаде лента братьев Руссов собрала в мировом прокате в первые же выходные $1,2 млрд. При этом сумма соборов только в США и Канаде составила $350 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Финальная часть «Мстителей» побила мировой рекорд по кассовым сборам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинокомикс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить