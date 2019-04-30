Кинокомикс «Мстители: Финал» в первый день собрал в России рекордную кассу

Москва, , 07:40 — REGNUM Кинокомикс режиссёров Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» в первый же день проката в России смог собрать 400 млн рублей, тем самым установив новый рекорд. Об этом 30 апреля сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».

Всего картину увидели около 1,4 млн российских зрителей, её доля в общей сумме кассовых сборов составила 96,5%. Издание отмечает, что «Мстители: Финал» так же установил рекорд по сумме дневной выручки, заработав 297 млн рублей и сместив «Дэдпула» с первого места в этом рейтинге.

Читайте также: «Мстители: Финал»: конец киновселенной?

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в США и Канаде лента братьев Руссов собрала в мировом прокате в первые же выходные $1,2 млрд. При этом сумма соборов только в США и Канаде составила $350 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Финальная часть «Мстителей» побила мировой рекорд по кассовым сборам