Театр «Ла Скала» получил 200 тыс. евро прибыли в 2018 году

Милан, Италия, , 16:51 — REGNUM Чистая прибыль театра «Ла Скала» в 2018 году составила 200 тыс. евро, сообщил журналистам мэр Милана Джузеппе Сала, передает Affari Italiani в понедельник, 29 апреля.

Около трети своих доходов (33,6%) «Ла Скала» получает от государства, отметил Сала.

Единственным негативным, по мнению мэра и главы наблюдательного совета театра, пунктом ежегодного отчета стало сообщение о снижении уровня заполняемости театра: с 85% проданных билетов в 2017 году до 81% — в 2018 году.

Читайте также: Театр «Ла Скала» вернет деньги Саудовской Аравии