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Театр «Ла Скала» получил 200 тыс. евро прибыли в 2018 году

Культура

Около трети своих доходов Ла Скала получает от государства

Милан, Италия, 29 апреля 2019, 16:51 — REGNUM  Чистая прибыль театра «Ла Скала» в 2018 году составила 200 тыс. евро, сообщил журналистам мэр Милана Джузеппе Сала, передает Affari Italiani в понедельник, 29 апреля.

Около трети своих доходов (33,6%) «Ла Скала» получает от государства, отметил Сала.

Единственным негативным, по мнению мэра и главы наблюдательного совета театра, пунктом ежегодного отчета стало сообщение о снижении уровня заполняемости театра: с 85% проданных билетов в 2017 году до 81% — в 2018 году.

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