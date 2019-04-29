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Кит Харрингтон озадачил фанатов выбором любимой сцены «Игры престолов»

Культура

Актёру больше всего нравится момент, когда погибает героиня его жены

Кит Харрингтон озадачил фанатов выбором любимой сцены «Игры престолов»
Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США
Смерть Игритт

Лондон, 29 апреля 2019, 15:28 — REGNUM  Кит Харрингтон, исполнивший роль Джона Сноу (Эйгона Таргариена) в «Игре престолов», назвал свою любимую сцену в сериале. Об этом 25 апреля сообщил журнал TeenVogue.

Актер признался, что он больше всего любит момент, когда погибает героиня его жены Роуз Лесли — одичалая Игритт из армии Манса. Харрингтон сказал, что, возможно, это прозвучит странно, но ему «понравилась» её смерть. Актёр напомнил, что в этой сцене сериала впервые был использован эффект «слоу моушн» (замедленная съёмка).

«Я думаю, что это прекрасный, захватывающий момент, когда битва бушует на заднем плане», — сказал Харрингтон, назвав сцену «невероятной».

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Напомним, Игритт была убита в четвёртом сезоне «Игры престолов». Во время съёмок сериала между Китом Харрингтоном и Роуз Лесли завязались романтические отношения, результатом которых стала свадьба. Актёры сыграли её 24 июня 2018 года, на церемонии бракосочетания присутствовали их коллеги, снявшиеся в «Игре престолов».

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