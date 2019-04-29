Председателем жюри «Кинотавра 2019» станет Константин Хабенский

Москва, , 14:39 — REGNUM В 2019 году должность председателя жюри кинофестиваля «Кинотавр» займёт Константин Хабенский. Об этом 29 апреля сообщил портал «Кино-Театр.РУ» со ссылкой на организаторов.

Оценивать фильмы в 2019 году также будут Алексей Айги, Анжелика Артюх, Резо Гигинеишвили, Наталия Мещанинова, Алишер Хамидходжаев и Анна Чиповская. Президент кинофорума Александр Роднянский сообщил, что на предстоящем «Кинотавре-2019» жюри будет выбирать победителя среди 15 картин.

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Напомним, в 2018 году главный приз «Кинотавра» достался картине «Сердце мира» Наталии Мещаниновой. Награду за лучшую режиссёрскую работу получил фильм «Русский бес» Григория Константинопольского.

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