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В Москве простились с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой

Культура

Гроб вынесли из Малого театра под продолжительные аплодисменты

В Москве простились с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой
Иллюстрация: Mil.ru
Народная Артистка СССР Элина Быстрицкая

Москва, 29 апреля 2019, 14:33 — REGNUM  В московском Малом театре завершилась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, сообщает 29 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Проститься с Быстрицкой пришли сотни людей, гроб вынесли из театра под продолжительные аплодисменты. Церемония прощания закончилась песней «А годы летят» в ее исполнении.

Напомним, Элина Быстрицкая умерла 26 апреля на 92-м году жизни после тяжёлой болезни. Актриса будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

Ранее свои соболезнования родным и близким народной артистки СССР выразил президент России Владимир Путин.

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