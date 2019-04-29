Понедельник, 29 Апреля 2019 года
13:31:13 МСК

В тизере четвёртой серии «Игры престолов» персонажи готовятся к новой войне

Культура

В ролике показано, как в Королевскую Гавань заходят воины Эурона Грейджоя

Нью-Йорк, США, 29 апреля 2019, 13:25 — REGNUM  Канал HBO выложил в сеть тизер-трейлер четвёртого эпизода сериала «Игра престолов». Ролик был выложен 28 апреля на YouTube-канале проекта.

«Мы выиграли великую войну. Теперь мы выиграем последнюю войну», — говорит Дейенерис Таргариен своим соратникам. В трейлере, в частности, показано, как в Королевскую Гавань заходят воины Эурона Грейджоя, а Серсея Ланнистер и её «спаситель» готовятся к предстоящей войне.

Читайте также: Ужас выживания: режиссер «Битвы за Винтерфелл» о семи месяцах работы

Напомним, в рамках восьмого и финального сезона «Игры престолов» выйдет шесть эпизодов. Последнюю серию телеканал HBO покажет 19 мая 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В сети появился трейлер второго сезона сериала «Тьма»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинотрейлеры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить