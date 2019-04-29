В тизере четвёртой серии «Игры престолов» персонажи готовятся к новой войне

Нью-Йорк, США, , 13:25 — REGNUM Канал HBO выложил в сеть тизер-трейлер четвёртого эпизода сериала «Игра престолов». Ролик был выложен 28 апреля на YouTube-канале проекта.

«Мы выиграли великую войну. Теперь мы выиграем последнюю войну», — говорит Дейенерис Таргариен своим соратникам. В трейлере, в частности, показано, как в Королевскую Гавань заходят воины Эурона Грейджоя, а Серсея Ланнистер и её «спаситель» готовятся к предстоящей войне.

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Напомним, в рамках восьмого и финального сезона «Игры престолов» выйдет шесть эпизодов. Последнюю серию телеканал HBO покажет 19 мая 2019 года.

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