В Красноярском крае отпразднуют 95-летие со дня рождения Виктора Астафьева

Красноярск, , 13:13 — REGNUM Мероприятия, посвящённые 95-летию со дня рождения знаменитого писателя Виктора Астафьева, пройдут по всему Красноярскому краю. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве культуры.

95 лет со дня рождения уроженца Красноярского края Виктора Астафьева исполняется 1 мая. Центральным событием юбилейного года станут «Астафьевские дни», которые стартуют 29 апреля в Красноярском педагогическом университете, носящем имя писателя.

Торжественный концерт в первый день программы состоится в театре оперы и балета. А 30 апреля в Государственной универсальной научной библиотеке пройдёт круглый стол о литературном процессе в России. Завершится второй день концертом Красноярского городского духового оркестра «Лики Победы: героям-красноярцам посвящается…»

По данным минкультуры, с 28 апреля по 1 мая в регионе состоятся конкурсы, концерты, литературные чтения, фестивали.

Красноярский краеведческий музей проведёт праздник на малой родине писателя — в селе Овсянка. Фонд Виктора Астафьева совместно с Органным залом организует большой концерт.

Напомним, известный писатель Виктор Астафьев — уроженец Красноярского края. Лауреат государственных премий СССР и РФ. Он родился 1 мая 1924 года в селе Овсянка. Скончался 29 ноября 2001 года в Красноярске.