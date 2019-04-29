В Ярославской области продадут дачу Коровина

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 12:58 — REGNUM Дача художника Константина Коровина в деревне Охотино Ярославской области будет включена в план приватизации и продана. Об этом заявил во время отчета в городской думе за 2018 год глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас дом находится на балансе муниципального учреждения «Центр развития и культуры», из-за долгов которого с домом запрещены регистрационные действия. В доме открыт музей, развитием которого занимается некоммерческий фонд имени К. А. Коровина «Спасем вместе». Власти намерены принять объект в собственность городского округа и продать. Решение о включении в план приватизации будут принимать депутаты городской думы Переславля.

Долги «Центра развития и культуры», по словам Валерия Астраханцева, будут оплачены из внебюджетных источников. По словам руководителя фонда «Спасем вместе», дом нуждается в срочной реставрации. Здание является выявленным объектом культурного наследия.

«Согласно проведённому специалистами исследованию, которое было сделано на средства, собранные фондом от продажи картин ярославских и переславских художников, нижние венцы дома гниют, дому нужна срочная реставрация. И это огромная проблема, над которой сейчас активно работает наш фонд. И стоит решение этой проблемы, по данным реставраторов, более десяти миллионов рублей. Одна проектная работа для дома, который является выявленным объектом культурного наследия, обойдётся больше миллиона. Но если в ближайшее время не решить вопрос с реставрацией дома, его можно потерять. Сложный юридический статус дома также не способствует привлечению средств на восстановление дома. Тем более понятно, что эти средства никогда не окупятся, это может быть только добрая воля людей, готовых помочь сохранению культурного наследия страны», — рассказала президент Фонда имени К. А. Коровина «Спасем вместе» Елена Пешкова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Судьба дачи Коровина вызывает тревогу у специалистов. Непонятно, почему дом нужно именно продавать, а не оставить в муниципальной собственности и развивать затем как музей вместе с энтузиастами из фонда.

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