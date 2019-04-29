Волчьи законы шоу-бизнеса: о победе дочери Алсу в «Голосе»

Москва, , 11:42 — REGNUM События вокруг финала детской программы «Голос» еще раз подтвердили прописную истину — миром правит капитал. В российском и международном шоу-бизнесе невозможно стать публичным и охватить максимальные аудитории слушателей без финансовой поддержки, даже если исполнитель очень талантлив, заявил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель «Альпари» в СНГ Андрей Лобода.

«Но ничего страшного не произошло, реакция населения на итоги суперфинала программы голос — это лишь тренд, отражающий реальность положения дел в политике (управление кадрами), да и в целом в кадровой политике государственного бизнеса. Российский избиратели все реже возмущаются итогами выборов в том или ином регионе страны», — отметил эксперт.

Никого не удивляет, почему очень «талантливый» ребенок того или иного высшего государственного чиновника вдруг получает должность руководителя крупного государственного банка или орден «За заслуги перед Отечеством» очень высокой степени.

«В российском шоу-бизнесе уже 50 лет действуют суровые рыночные законы конкуренции. И если в советские годы нужно было найти поддержку в партийных кругах, то в современной России, к сожалению, все решает бюджет, а не талант исполнителя. И речи о подтасовке голосов не идет. Все легально и в рамках закона», — считает Лобода.

На рынке РФ работают десятки первоклассных провайдеров услуг в области онлайн-репутации и продвижения, способные по конфиденциальному соглашению с заказчиком накрутить просмотры видео в YouTube, оставить отклики в социальных сетях, оказать услуги в области онлайн-голосования. Аккаунты певицы Алсу также прокачены миллионами подписчиков, это очень серьезный ресурс для мобилизации своей виртуальной аудитории, вовлечения в голосование.

«Победителей не судят. Если ребенок талантлив, он обязательно пройдет этот непростой путь к славе, публичному признанию. Дети, как и дочь Алсу, ни в чем не виноваты. Это взрослое поколение, уже втоптало их в грязь реальности, в жизнь, которая не покажется им сказкой. Но иногда даже очень богатым и успешным людям нужно быть скромнее хотя бы в публичном поле», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, победа 11-летней дочери певицы Алсу Микаэллы в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» вызвала активную реакцию зрителей. Многие усомнились в справедливости голосования, а руководство Первого канала пообещало проверить его итоги.

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