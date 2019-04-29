Нагиев о скандале на «Голосе»: «Надеюсь, Первый канал сделает проверку»

Москва, , 11:07 — REGNUM Ведущий шоу «Голос. Дети» на Первом канале Дмитрий Нагиев заявил, что в случае выявления «вброса голосов» в финале проекта, то результаты необходимо аннулировать, сообщает ФАН.

Я надеюсь, что Первый канал сделает проверку, честно ли было голосование, не был ли инициирован вброс голосов, — сказал Нагиев. — И если выяснится, что это так, то мое мнение — нужно аннулировать итоги финала и сделать другой финал».

По его словам, удар по репутации канала, по репутации каждого, кто работал на этом проекте, — это невосполнимо.

Как сообщало ИА REGNUM, финал шоу «Голос. Дети» состоялся 26 апреля. Победу в нём одержала дочь российской певицы Алсу 10-летняя Микелла Абрамова.

По словам гендиректора канала Константина Эрнста, активность звонков и СМС в поддержку одного из участников действительно существенно превысила количество голосов за других конкурсантов в финале проекта «Голос. Дети». Эрнст отметил, что такой разрыв между участниками ранее не наблюдался.

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