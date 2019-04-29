В Москве благоустраивают новый театральный квартал

Москва, , 11:01 — REGNUM 29 апреляв новом театральном районе Москвы, на улицах Чаплыгина, Макаренко, Жуковского и Большом Харитоньевском переулке, то есть в районе расположения Театра Олега Табакова на Чистых прудах, начались работы по благоустройству. По информации портала мэрии столицы здесь будет создан комфортный для отдыха москвичей театральный квартал.

Всего ремонту будет подвержена территория площадью около 5 га. На ней будут расширены тротуары, убрана под землю проводка, разбит новый газон, установлены лавочки и 200 уличных фонарей, выделено 200 новых парковочных мест. Организаторы обещают закончить все работы к сентябрю 2019 года.

Напомним, что недалеко также расположены Театр «Современник», театр Et Cetera, Детский музыкальный театр «Экспромт».