Трупный запах вечной мерзлоты и руины Диксона

Михаил Пустовой, , 10:43 — REGNUM

Порт Диксон — закрытая морская пристань и запрещенный для посадки аэропорт на Таймыре, в который заходят швартоваться корабли и прилетают самолеты. Его обезлюдившие окрестности кишат огромными белыми медведями. Именно в него, пройдя череду испытаний в Карском море, приходит на излете августа 2017 года сургутский катер «Апостол Андрей». О тоскливых таймырских берегах и прогрессирующих — ямальских, рассказывает режиссер и путешественник из Югры Павел Студенников в заключительном фильме из цикла — «На краю света. Экспедиция в Арктику».

Арктический Ямал. Светит солнце, но в августе на острове Шокальского температура чуть выше нуля и горсть сезонных поселенцев из русских и ненцев все лето вынуждены колоть дрова и топить печи. Снимать шапку не рекомендуется. Как и попадаться белым медведям. Весь остров, где оказалась экспедиция из Ханты-Мансийского округа, — территория Гыданского заповедника, и появление пришлых людей в нем — редкое исключение. На Шокальского экипаж «Апостола Андрея» спасается от шторма, пробиваясь в Диксон. Впрочем, непогода не оставит их и на обратном пути — один раз они будут так близко к гибели, как никогда. Они выдержат…

После тайги Югры и южного Ямала на островах Карского моря и берегах Гыданского полуострова — горизонт безлесной тундры слишком выровнен. Это настраивает на определенную волну — восхищения перед ледяной красотой Арктики. Но бывает и так, что промозглые болота тундры уже раздражают: «Остров Сибиряков оставил в нашей памяти только неприятные воспоминания: безжизненная пустыня. Избы и зимовья до основания разрушены. Хозяйственной деятельности здесь не ведется, охота и рыбалка — запрещены». И размытые волнами обрывистые берега ямальской реки с труднопроизносимым именем Нгысындермаяха показывают, что, все-таки, таится в слое вечной мерзлоты — стоит смрад от гниющего мяса мамонтов.

Диксон — он погиб, как город. Его пятитысячное население сократилось в десять раз. Один из важнейших человеческих анклавов Северного морского пути потерял свою ценность для бюрократов в столице. Морской угольный терминал «Чайка» для вывоза антрацита на Запад вносит оживление в поселок, но не дает ему второго шанса. Вахтовики заменяют ценных специалистов — понимающих Крайний Север ученых и промысловиков: «Эпоха первооткрывателей Арктики с её героическими походами и необычайно теплой атмосферой романтики навсегда останется в прошлом». Но вот в нефтегазовом Ямале приморские поселки как, например, Мыс Каменный, в котором много ненцев, расцветают — там дотации.

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