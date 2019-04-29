Понедельник, 29 Апреля 2019 года
11:05:45 МСК

Фантастическая киносага «Чужой» превратится в настольную ролевую игру

Культура

Для новичков и опытных игроков

Стокгольм, 29 апреля 2019, 10:43 — REGNUM  Шведское издательство Free League анонсировало настольную ролевую игру по вселенной «Чужие» совместно со студией 20th Century Fox. Интервью с разработчиками вышло на портале io9.

Сюжет игры будет основан на событиях 2183 года: хронологически между фильмами «Чужой: 3» и «Чужой: Воскрешение». Чтобы сделать игру доступной, геймдизайнеры студии решили одновременно удовлетворить желания опытных игроков и новичков: для первых в игре будет обычный режим кампании, где каждый сможет почувствовать себя пехотинцем, рабочим, связистом космического корабля или другим выдуманным персонажем. При этом создатели не обещают наличия в сценариях камео существующих героев киносаги, но отдают решение этого вопроса на усмотрение игрового мастера (ведущего игры).

Новичкам же будет доступен специальный «кинематографический» режим, в котором они смогут познакомиться с механикой игры. Он состоит из нескольких сюжетных линий, которые можно пройти за эту игровую сессию.

Выход проекта рассчитан на 2019 год, более точные сроки неизвестны. Alien: The Roleplaying Game выйдет в формате красочной книги в твердом переплете вместе со сводом правил, основанных на игровом движке Year Zero Engine.

Томас Хёренстам (глава издательства и игровой разработчик) признался в любви к кинофраншизе «Чужой», отметив, что ему очень нравится участие в событиях инопланетной истории синих воротничков: главные герои не являются влиятельными людьми или супергероями, они обычные рабочие на космическом корабле.

В марте 2019 года медиагигант Disney поглотил студию 20th Century Fox в рамках покупки компаний Fox. Стоимость сделки оценивалась в 71 млрд долларов.

Читайте также: Disney поглотила Fox и получила права на все её киновселенные

Читайте ранее в этом сюжете: Hobby World купил 70% Мосигры: настольный рынок объединяется

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Настольные игры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить