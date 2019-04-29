Фантастическая киносага «Чужой» превратится в настольную ролевую игру

Стокгольм, , 10:43 — REGNUM Шведское издательство Free League анонсировало настольную ролевую игру по вселенной «Чужие» совместно со студией 20th Century Fox. Интервью с разработчиками вышло на портале io9.

Сюжет игры будет основан на событиях 2183 года: хронологически между фильмами «Чужой: 3» и «Чужой: Воскрешение». Чтобы сделать игру доступной, геймдизайнеры студии решили одновременно удовлетворить желания опытных игроков и новичков: для первых в игре будет обычный режим кампании, где каждый сможет почувствовать себя пехотинцем, рабочим, связистом космического корабля или другим выдуманным персонажем. При этом создатели не обещают наличия в сценариях камео существующих героев киносаги, но отдают решение этого вопроса на усмотрение игрового мастера (ведущего игры).

Новичкам же будет доступен специальный «кинематографический» режим, в котором они смогут познакомиться с механикой игры. Он состоит из нескольких сюжетных линий, которые можно пройти за эту игровую сессию.

Выход проекта рассчитан на 2019 год, более точные сроки неизвестны. Alien: The Roleplaying Game выйдет в формате красочной книги в твердом переплете вместе со сводом правил, основанных на игровом движке Year Zero Engine.

Томас Хёренстам (глава издательства и игровой разработчик) признался в любви к кинофраншизе «Чужой», отметив, что ему очень нравится участие в событиях инопланетной истории синих воротничков: главные герои не являются влиятельными людьми или супергероями, они обычные рабочие на космическом корабле.

В марте 2019 года медиагигант Disney поглотил студию 20th Century Fox в рамках покупки компаний Fox. Стоимость сделки оценивалась в 71 млрд долларов.

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