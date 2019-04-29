В Александринском театре в Петербурге состоится Gala Dance Open

Санкт-Петербург, , 10:16 — REGNUM 29 апреля в Александринском театре в Санкт-Петербурге состоится закрытие Международного фестиваля балета. В гала-концерте примут участие более тридцати мировых звезд из 17 знаменитых трупп. Организаторы обещают искушенным петербургским зрителям несколько удивительных сюрпризов.

За время фестиваля, с 17 апреля на прославленной сцене Северной столицы была представлена россыпь спектаклей самого разного жанра — от классических и романтических композиций до авангардных, иронических и даже философских постановок. Их показали ведущие мировые танцевальные труппы — Цюрихский балет, Балета Дортмунда, Венский балет, Пермский балет, коллектив из Нидерландов Introdans. Также прошли многочисленные мастер-классы, лекции, детские уроки, совместные репетиции.