Оркестр Мариинского театра даст концерты в 22 городах страны

Москва, , 09:36 — REGNUM В Москве концертом в Большом зале Московской консерватории открылась одна из крупнейших музыкальных и художественных акций в стране — XVIII Московский Пасхальный фестиваль. 28 апреля выдающийся российский пианист Денис Мацуев и Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством маэстро Валерия Гергиева исполнили произведения великого русского композитора Сергея Рахманинова. Это было уже третье выступление за один день прославленного коллектива из Санкт-Петербурга.

XVIII Московский Пасхальный фестиваль продлится до 12 мая. Организаторами всероссийского форума выступают Правительство Москвы, Министерство культуры РФ, Министерство обороны РФ, он проходит с благословения Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

За 16 дней Симфонический оркестр Мариинского театра выступит в Москве, Твери, Казани, Перми, Екатеринбурге, Омске, Кемерове, Томске, Новосибирске, Сургуте, Тюмени, Набережных Челнах, Альметьевске, Самаре, Нижним Новгороде, Владимире, Воронеже, Рязане, Курске, Туле, Брянске и Смоленске.

В День Победы состоится грандиозный концерт на Поклонной горе.

12 мая, в день закрытия, в зале «Зарядье» в Москве будет представлена премьера — «Месса поминовения» Родиона Щедрина, посвященная великой балерине Майе Плисецкой.