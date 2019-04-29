Представитель Алсу объяснила скандал на шоу «Голос. Дети»

Москва, , 09:21 — REGNUM Пресс-секретарь российской певицы Алсу Нина Пономарева опровергла слухи о возможной подтасовке результатов голосования на финале шоу «Голос. Дети». По её словам, этот проект был большой пятилетней мечтой Микеллы.

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Меладзе не исключил пересмотра итогов конкурса «Голос. Дети»

«Она смотрела все сезоны, она работала каждый день. Училась, училась, сочиняла, чтобы доказать родителям что она достойна попробовать свои силы в проекте», — рассказала Пономарева.

По мнению представительницы звезды, 10-летнюю девочку напрасно подозревают в нечестном выигрыше.

«Если вы действительно считаете, что никто не травит (Абрамову — прим. ИА REGNUM ), то могу развенчать ваш миф. […] Все обрушились и обвинили, лишь бы обвинить. Микелла виновата в чем? Что талантлива? Или это дурацкое клише, если помимо таланта есть деньги, то сразу все куплено? В нашем случае могу сказать: нет», — написала Пономарева в Facebook.

Пономарева уточнила, что Микелле Абрамовой даже не готовили специальную песню для выступления в финале. Кроме того, никто не предполагал, что она может победить.

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Как сообщало ИА REGNUM, финал шоу «Голос. Дети» состоялся 26 апреля. Победу в нём одержала дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова. Это вызвало неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Многие считают, что победа 10-летней девочки была незаслуженной, и победить должны были другие участники конкурса, который транслировался в эфире Первого канала.

Один из наставников вокального шоу «Голос. Дети» Валерий Меладзе заявил, что результаты финала песенного конкурса могут пересмотреть. Разобраться с ситуацией пообещал гендиректор Первого канала Константин Эрнст. По его словам, активность звонков и СМС в поддержку одного из участников действительно существенно превысила количество голосов за других конкурсантов в финале проекта «Голос. Дети». Эрнст отметил, что такой разрыв между участниками ранее не наблюдался.

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