В Ярославле градозащитница просит остановить демонтаж исторического здания

Ярославль, , 09:05 — REGNUM Ярославская градозащитница Ольга Мазанова просит региональные власти остановить снос здания бывшего детского сада поселка завода синтетического каучука на улице Некрасова, 52/1. Об этом она сообщила корреспонденту ИА REGNUM.

28 апреля она обнаружила, что здание, в котором в последние годы располагался филиал одного из московских вузов, начали разбирать. Мазанова считает дом ценным историческим зданием, снос которых запрещен без разрешения департамента охраны объектов культурного наследия.

«Здание представляет историческую и культурную ценность как часть ансамбля советского периода — поселка синтетического каучука, выполненного в конструктивистской стилистике. Предположительная дата постройки здания детского сада — 1932−1934 годы. Это пример комплексного подхода к жилой застройке квартала в начале 1930-х годов в Ярославле. По моей информации, на данном месте планируют построить многоэтажный жилой дом», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Ольга Мазанова.

Градозащитница обратилась к директору департамента охраны ОКН Ярославской области Александру Филяеву с вопросом, предоставлял ли департамент разрешение на снос данного здания и была ли проведена историко-культурная экспертиза.

В случае обнаружения нарушения законодательства Мазанова просит срочно остановить демонтаж здания. В последнее время в Ярославле было несколько фактов сноса исторических зданий без разрешения департамента. Административное наказание за это минимально, и застройщики предпочитают избегать этой процедуры.

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