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Новый фильм Жана-Люка Годара будет посвящен «желтым жилетам»

Культура

На создание картины режиссёра вдохновило произведение Жана Расина

Новый фильм Жана-Люка Годара будет посвящен «желтым жилетам»
Dmitry Dzhus
Жёлтые жилеты

Париж, 29 апреля 2019, 08:15 — REGNUM  Свою новую картину французский режиссёр Жан-Люк Годар посвятит «жёлтым жилетам». Об этом 28 апреля сообщил портал The Film Stage.

Сюжет будущего фильма расскажет о женщине, являющейся участницей протестного движения «жёлтые жилеты» во Франции, которая расстаётся со своим мужчиной. Годар сказал, что на создание этой картины его вдохновила трагедия «Береника» Жана Расина.

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Напомним, последней киноработой Жана-Люка Годара стал фильм «Книга образа» («Образ и речь», Le livre d’image), он вышел в 2018 году. Режиссёр стоял у истоков направления французской новой волны в кинематографе.

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