Финальная часть «Мстителей» побила мировой рекорд по кассовым сборам

Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Американский фантастический фильм «Мстители: Финал» о супергероях вселенной Marvel уже на старте проката бьёт мировые рекорды по кассовым сборам. За первые выходные картина собрала $1,2 млрд, только в США и Канаде «заработав» $350 млн и побив рекорд другого фильма этой же франшизы «Мстители: Война бесконечности», собравшего за первые выходные $640 млн. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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По итогам первого дня проката фильм выручил $156,7 млн, обойдя по этому показателю лидера по сборам в 2018 году «Звёздные войны: Пробуждение силы». Премьера этой картины, состоявшаяся в 2015 году, принесла в первый день $119 млн.

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Добавим, что «Мстители: Финал» ещё до начала проката уже отличился рекордами посещаемости и кассовых сборов. Так, 2 апреля, в день предпродажи билетов в кинотеатры США и Канады, сайты крупнейших киносетей сначала просто рухнули от наплыва посетителей. А после ликвидации технического сбоя всего за шесть часов предпродажи билетов на «Мстители: Финал» побили суточный рекорд предпродаж, установленный фильмом «Звездные войны: Пробуждение Силы».

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Как сообщало ИА REGNUM, премьера финального фильма киновселенной Marvel состоялась в Лос-Анджелесе 23 апреля, мировой прокат начался 24 апреля. В России фильм должен стартовать сегодня, 29 апреля. Фильм «Мстители: Финал» является продолжением истории киновселенной Marvel. Супергероям предстоит решить проблемы, которые создал вселенной Безумный Титан Танос. В фильме снялись Роберт Дауни — младший, Скарлетт Йоханссон, Бри Ларсон.