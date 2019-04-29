Ронни Вуд и Кит Ричардс записали для Мика Джаггера подбадривающее видео

Лондон, , 07:33 — REGNUM Гитарист группы The Rolling Stones Ронни Вуд рассказал журналистам о состоянии Мика Джаггера после операции на сердце. Об этом 28 апреля сообщил журнал Hello!

Вуд и его коллега Кит Ричардс вместе с женами поехали на Карибское море. Там они записали на видео, как поют, играют на гитаре и желают Джаггеру скорейшего выздоровления.

«Это его потрясло. Мы всё очень рады, что у него всё хорошо», — сказал Вуд, добавив, что прооперированный вокалист The Rolling Stones чувствует себя «прекрасно».

Читайте также: The Cranberries выпустили посмертный альбом с вокалисткой Долорес О'Риордан

Напомним, 4 апреля 2019 года Мику Джаггеру была сделана операция по замене сердечного клапана. После операции музыкант поблагодарил своих поклонников за поддержку, а персонал больницы за отличную работу.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин приветствовал участников и гостей Московского Пасхального фестиваля