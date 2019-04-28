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Дочь Джонни Деппа сыграет в космической драме «Путешественники»

Культура

Постановкой фильма займется режиссер Нил Бёргер

Дочь Джонни Деппа сыграет в космической драме «Путешественники»
Georges Biard
Лили-Роуз Мелоди Депп

Вашингтон, 28 апреля 2019, 23:08 — REGNUM  Актриса Лили-Роуз Мелодии Депп — дочь Джонни Деппа — сыграет в фантастическом драматическом триллере «Путешественники», пишет Deadline.

Отмечается, что постановкой фильма займется режиссер Нил Бёргер. Фильм расскажет историю 30 детей, которых отправляют в космос с многолетней миссией заселения некой планеты.

После загадочной смерти капитана вся молодая команда погружается в хаос, объединяясь в племена, существующие по самым диким и первобытным законам. Съемки стартуют в июне 2019 года в Румынии.

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