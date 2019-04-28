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Актриса Шеннен Доэрти сыграет в сиквеле «Беверли-Хиллз 90210»

Культура

«Все девчонки «90210» снова вместе»

Актриса Шеннен Доэрти сыграет в сиквеле «Беверли-Хиллз 90210»
Kristin Dos Santos
Шеннен Доэрти

Вашингтон, 28 апреля 2019, 22:59 — REGNUM  Американская актриса Шеннен Доэрти сыграет в продолжении молодежного сериала «Беверли-Хиллз, 90 210», об этом на своей странице в Instagram написала актриса Тори Спеллинг.

«Это официально: все девчонки «90 210» снова вместе! Я так рада отправиться в это путешествие вместе с вами», — пишет Спеллинг.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году телеканал The CW закончил показывать сериал «90 210: Новое поколение», который был спин-оффом (ответвлением) оригинального шоу.

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