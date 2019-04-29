Русские на Аннапурне: «Не хочется помирать»

Цитата из к/ф «Аннапурна, спасибо, что живой. Фрирайд в зоне смерти». реж Виталий Лазо, Антон Пуговкин. 2019. Россия

Михаил Пустовой, , 09:10 — REGNUM

Они всё-таки маньяки. Затащив впервые в истории высокогорных восхождений горные лыжи на вершину Манаслу (8163 метра), двойка русских альпинистов, Виталий Лазо и Антон Пуговкин, вновь отправились в Непал. На тот красивый восьмитысячник, который имеет репутацию горы-убийцы, но чьи склоны ещё девственные для фрирайдеров. «Аннапурна, спасибо, что живой» — их новый шаг вперед и фильм в рамках проекта «Фрирайд в зоне смерти». Захватывающие кадры осмысленной храбрости «снежных барсов» из России в Гималаях. И никакого кислорода.

«Что такое настоящий альпинизм по Пуговкину?» — «Дайте мне поспать, полежать — денек, другой, третий». Это шутка. Выходцы из Сибири Пуговкин и Лазо делают то, что до них еще не совершали мастера альпинизма. «Мы выбрали самую опасную, страшную и при этом красивейшую гору. Гору, внушающую страх, ужас и благоговение одновременно», — говорит автор фильма. Аннупурна — не лучшее место для экспериментов с лыжами, да и, в принципе, для восхождения. Гора забрала таких сильных альпинистов, как Анатолий Букреев и Ильяс Тухватуллин.

Цитата из к/ф «Аннапурна, спасибо, что живой. Фрирайд в зоне смерти». реж Виталий Лазо, Антон Пуговкин. 2019. Россия В Гималаях Цитата из к/ф «Аннапурна, спасибо, что живой. Фрирайд в зоне смерти». реж Виталий Лазо, Антон Пуговкин. 2019. Россия

«При сходе лавины есть десять секунд — ровно столько массы льда летят до зоны выноса. Понятно, что за это время далеко не убежишь», — рассказывает Пуговкин.

Октябрь 2018 года, северо-восточный склон Аннапурны. Покинув базовый лагерь (прощай, мороженая курятина) — самодельную хижину из камней и относительно «теплый» для купания ручей, русские идут с максимальной осторожностью. Им встречаются остатки веревочных перил от «древних экспедиций», а сераки и скальные выступы дают призрачный шанс не быть похороненными.

«Постоянное напряжение, ледовые обвалы, лавины. Очень тяжело. Склон, по которому лезли — заряженный, кулуар внизу пробивается непрогнозируемо. По расписанию и без расписания «товарняки» (ледяные лавины — ИА REGNUM ) идут. Выносит всё к чертовой матери», — констатирует один из них. Одышка.

Цитата из к/ф «Аннапурна, спасибо, что живой. Фрирайд в зоне смерти». реж Виталий Лазо, Антон Пуговкин. 2019. Россия На склоне Цитата из к/ф «Аннапурна, спасибо, что живой. Фрирайд в зоне смерти». реж Виталий Лазо, Антон Пуговкин. 2019. Россия Набор высоты

«Аннапурна, спасибо, что живой» — это кинохроники высотного альпинизма в реальности. Выкопать яму в снегу под палатку на высоте 6270 метров означает два часа работы. Организму не хватает кислорода, а 30-килограммовые рюкзаки и 13-часовой подъем выматывают до дезориентации:

«Мы снимали видео о том, как мы здесь живем, минут пять, наверное, а потом выяснилось, что я камеру, оказывается, не включил. Вот такие казусы случаются на высоте».

Время покататься — спуск на лыжах с 6000 до 5400 метров: технично и быстро. Но пика горы альпинисты не достигают — задача оказывается невыполнимой: «В аду побывали. Зона смерти на Аннапурне — не только выше 8000 метров. Она вся — зона смерти». Впрочем: «Очень грел факт, что на сотни километров этот лыжный след — единственный», а «единственные гуманоиды» в окрестностях — Лазо и Пуговкин. Они не стали заказывать вертолет и, шатаясь под рюкзаками, по намекам на тропу в ущелье спустились в зону джунглей — туда, где есть люди. И вскоре на канале «Горная территория» вышел отличный документальный фильм об их похождениях на Аннапурне.

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