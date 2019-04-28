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Режиссер «Зеленой книги» рассказал о работе над новым фильмом

Культура

Про войну во Вьетнаме

Вашингтон, 28 апреля 2019, 17:14 — REGNUM  Режиссер фильма «Зеленая книга» Питер Фарелли снимет новую картину про войну во Вьетнаме, сообщает Hollywood Reporter.

Отмечается, что в основу новой картины ляжет книга «The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War» (Величайшая поездка с пивом: настоящая история дружбы, которая сильнее войны).

В основе книги — реальная история мужчины, отправившегося в 1967 году на войну во Вьетнам, чтобы поделиться с находящимися там друзьями детства несколькими сортами пива.

Как сообщало ИА REGNUM, лента «Зеленая книга», в которой рассказывается история путешествия джазового пианиста Дона Ширли и его водителя по югу США, победила в номинации «Лучший фильм» кинопремии «Оскар». В России фильм более 550 млн рублей, что стало рекордной суммой среди картин, получивших «Оскара».

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