Режиссер «Зеленой книги» рассказал о работе над новым фильмом

Вашингтон, , 17:14 — REGNUM Режиссер фильма «Зеленая книга» Питер Фарелли снимет новую картину про войну во Вьетнаме, сообщает Hollywood Reporter.

Отмечается, что в основу новой картины ляжет книга «The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War» (Величайшая поездка с пивом: настоящая история дружбы, которая сильнее войны).

В основе книги — реальная история мужчины, отправившегося в 1967 году на войну во Вьетнам, чтобы поделиться с находящимися там друзьями детства несколькими сортами пива.

Как сообщало ИА REGNUM, лента «Зеленая книга», в которой рассказывается история путешествия джазового пианиста Дона Ширли и его водителя по югу США, победила в номинации «Лучший фильм» кинопремии «Оскар». В России фильм более 550 млн рублей, что стало рекордной суммой среди картин, получивших «Оскара».

Читайте также: Результат проката «Зеленой книги» удивил всех участников кинорынка России