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Путин приветствовал участников и гостей Московского Пасхального фестиваля

Культура

Фестиваль объединил талантливых исполнителей и творческие коллективы из России и других стран

Путин приветствовал участников и гостей Московского Пасхального фестиваля
Иллюстрация: Mos.ru
Фестивал «Пасхальный дар»

Москва, 28 апреля 2019, 17:00 — REGNUM  Московский Пасхальный фестиваль является по-настоящему праздничным событием для ценителей музыкального искусства во всем мире, заявил 28 апреля президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям фестиваля, текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

По словам российского лидера, фестиваль объединил талантливых исполнителей и творческие коллективы из России и других стран.

«Фестиваль завоевал широкое признание, стал большим, по-настоящему праздничным событием для ценителей музыкального искусства во всем мире», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Московский Пасхальный фестиваль проходит в России с 27 апреля по 12 мая. Торжественное открытие события состоялось сегодня, 28 апреля, в Большом зале Московской консерватории им. П. И. Чайковского. Кульминацией программы, по традиции, станет концерт на Поклонной горе 9 мая, в День Победы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Твери стартовала региональная программа Московского Пасхального фестиваля

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