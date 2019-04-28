Воскресенье, 28 Апреля 2019 года
17:40:17 МСК

Медведев поздравил сценариста Александра Миндадзе с юбилеем

Культура

Сегодня, 28 апреля, Александру Миндадзе исполнилось 70 лет

Москва, 28 апреля 2019, 16:53 — REGNUM  Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сценариста и кинорежиссера Александра Миндадзе с 70-летним юбилеем, поздравительная телеграмма опубликована 28 апреля на сайте правительства.

«Один из самых талантливых и успешных кинодраматургов и режиссеров, вы умеете чувствовать время и с необыкновенной достоверностью отражать дух разных эпох», — говорится в сообщении.

Напомним, Александр Миндадзе родился 28 апреля 1949 года в Москве. Он является автором сценариев к фильмам «Остановился поезд», «Парад планет», «Слуга» и многим другим. Миндадзе является заслуженным деятелем искусств РСФСР.

Читайте также: Медведев поздравил Юрия Куклачёва с юбилеем

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Юбилеи и памятные даты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить