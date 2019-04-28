Кинокомикс «Мстители: Финал» установил рекорд по сборам в мировом прокате

Вашингтон, , 16:36 — REGNUM Кинокомикс «Мстители: Финал» в первые дни проката собрал по всему миру почти $644 млн и стал абсолютным рекордсменом в истории кинематографа, сообщает CNBC.

Отмечается, что такие результаты были получены уже к вечеру субботы, 27 апреля. При этом в компании Disney рассчитывают, что по всему четвертая часть фильма до конца недели может собрать более $1 млрд.

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Отметим, что предыдущая картина «Мстители: Война бесконечности» собрала по окончанию премьерного уикенда в апреле 2018 года собрала $641 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, фильм «Мстители: Финал» является продолжением истории киновселенной Marvel. Супергероям предстоит решить проблемы, которые создал вселенной Безумный Титан Танос. В США картина вышла на экраны 26 апреля года. В России фильм выйдет на большие экраны 29 апреля.

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