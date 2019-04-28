В Твери стартовала региональная программа Московского Пасхального фестиваля

Тверь, , 12:11 — REGNUM Концерт ансамбля Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством знаменитого российского дирижера Валерия Гергиева открыл региональную программу XVIII Московского Пасхального фестиваля в Твери 28 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Фестиваль организован при поддержке правительства Москвы, министерства культуры и министерства обороны РФ по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Тверь стала первым городом, где состоялся концерт в рамках регионального тура XVIII Московского Пасхального фестиваля. Концерт прошел на площадке академического театра драмы, его посетили губернатор Игорь Руденя с супругой, митрополит Тверской и Кашинский Савва и другие почётные гости.

«Фестиваль проводится по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина. Для нас большая честь принимать это значимое культурное событие. Мы будем благодарными слушателями и участниками фестиваля», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона поздравил всех собравшихся с праздником Пасхи, поблагодарил маэстро и музыкантов за выступление.

«Мы рады дать первый концерт региональной программы фестиваля здесь, впервые выступить на тверской земле. Наш коллектив объездил весь мир и сегодня я очень рад, что мы дебютируем в Твери», — отметил Валерий Гергиев.

Напомним, что 2019 год объявлен Годом театра, и 18-й сезон фестиваля проходит под знаком 175-летия Николая Римского-Корсакова и 180-летия Модеста Мусоргского. Сочинения этих великих композиторов прозвучали на сцене театра драмы в исполнении лучших артистов-инструменталистов ансамбля Мариинского театра.

На концерт были приглашены делегации из всех муниципальных образований региона, представители ветеранских и общественных организаций, воспитанники социальных учреждений Верхневолжья почётные граждане Тверской области.

Перед концертом Валерий Гергиев посетил областную филармонию и побывал на экскурсии по Тверскому императорскому дворцу. Маэстро поделился впечатлениями, оставив запись в книге отзывов музейного комплекса.

Московский Пасхальный фестиваль проходит в России с 27 апреля по 12 мая. Торжественное открытие события состоится 28 апреля в Большом зале Московской консерватории им. П. И. Чайковского. Кульминацией программы, о традиции, станет концерт на Поклонной горе 9 мая, в День Победы, который ежегодно собирает порядка 300 тысяч слушателей.

Фестиваль организован при поддержке правительства Москвы, министерства культуры и министерства обороны РФ по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.