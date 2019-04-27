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В Калининграде открылся международный кинофестиваль «Край света. Запад»

Культура

Фестиваль продлится до 3 мая

Калининград, 27 апреля 2019, 17:03 — REGNUM  В Калининграде 26 апреля открылся международный фестиваль игрового и документального кино «Край света. Запад», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам генерального продюсера фестиваля Алексея Аграновича, попасть на просмотр фильмов можно бесплатно, для этого достаточно пройти регистрацию на сайте. Итогом кинофестиваля должно стать появление в регионе новых идей, авторов и режиссеров, добавил он.

В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что для региона важные новые проекты, в том числе те, которые ориентированы на молодежь. Фестиваль продлится до 3 мая.

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