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В Санкт-Петербурге завершился театральный фестиваль для детей «Арлекин»

Культура

Закрытие фестиваля прошло в театре «Зазеркалье»

Санкт-Петербург, 27 апреля 2019, 16:51 — REGNUM  Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» завершился в Санкт-Петербурге, сообщает 27 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Закрытие фестиваля прошло в театре «Зазеркалье». За время фестиваля, который стартовал 17 апреля, было просмотрено 119 спектаклей, за победу соревновались 11 работ.

В результате премию в 1 млн рублей на постановку нового спектакля разделили между собой театры «Особняк» и Лабораторией Яны Туминой за спектакль «Комната Герды».

театры «Особняк» и Лабораторией Яны Туминой за спектакль «Комната Герды».

Кроме специализированных детских театров, в форуме приняли участие и труппы прославленных коллективов, таких как Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге открывается театральный фестиваль для детей «Арлекин»

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Культурная хроника
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