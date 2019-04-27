В Санкт-Петербурге завершился театральный фестиваль для детей «Арлекин»

Санкт-Петербург, 27 апреля 2019, 16:51 — REGNUM Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» завершился в Санкт-Петербурге, сообщает 27 апреля корреспондент ИА REGNUM.
Закрытие фестиваля прошло в театре «Зазеркалье». За время фестиваля, который стартовал 17 апреля, было просмотрено 119 спектаклей, за победу соревновались 11 работ.
В результате премию в 1 млн рублей на постановку нового спектакля разделили между собой театры «Особняк» и Лабораторией Яны Туминой за спектакль «Комната Герды».
театры «Особняк» и Лабораторией Яны Туминой за спектакль «Комната Герды».
Кроме специализированных детских театров, в форуме приняли участие и труппы прославленных коллективов, таких как Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова.
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