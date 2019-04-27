Первый канал проверит итоги голосования в шоу «Голос. Дети»

Москва, , 15:34 — REGNUM Первый канал намерен провести проверку результатов финала песенного конкурса «Голос. Дети», в котором победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.

«Во время финала шестого сезона проекта «Голос. Дети» оператором голосования были отмечены некоторые аномальности», — рассказали РИА Новости в пресс-службе «Первого канала».

Отмечается, что выводы можно будет делать только после детальной проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, победу в конкурсе присуждали по результатам зрительского голосования. Вместе с тем многие телезрители посчитали, что десятилетняя Абрамова победила несправедливо. Результат зрительского голосования был поставлен под вопрос.

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