Братья Руссо попрощались с Marvel

Вашингтон, , 12:10 — REGNUM Братья Энтони и Джо Руссо, снявшие за последние шесть лет четыре фильма из киновселенной Marvel приняли решение отдохнуть от работы над новыми кинокомиксами, об этом 26 апреля они рассказали изданию Games Radar.

«Это конец, по крайне мере на ближайшее время», — подчеркнули кинорежиссеры, добавив, что планируют заниматься продюсерской деятельностью.

Напомним, братья Руссо принимали участие в создании таких фильмов, как «Первый мститель: Другая война», «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Последняя картина стартует в российском прокате 29 апреля.

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