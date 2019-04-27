В сети появился трейлер второго сезона сериала «Тьма»

Берлин, , 11:51 — REGNUM В сети опубликовали первый трейлер второго сезона популярного немецкого сериала «Тьма», сообщает 27 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Премьера стартует 21 июня 2019 года. В продолжении сериала главные герои отправятся в будущее на машине времени.

Напомним, сериал «Тьма» вышел на экраны в 2017 году. История начинается с исчезновения двух детей, по мере развития сюжета зритель погружается в историю четырех семей, которых объединяет общее прошлое.

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