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Бегство от реальности: герой «Игры престолов» раскрыл секрет успеха сериала

Культура

По мнению артиста люди просто хотят отвлечься от бытовых проблем, поэтому и смотрят сериал

Вашингтон, 27 апреля 2019, 11:46 — REGNUM  Исполнитель роли сира Барристана в сериале «Игра престолов» Иэн Макэлхинни рассказал о причинах популярности проекта, сообщает 26 апреля ТАСС.

По мнению артиста, данный сериал является средством бегства от реальности в мир фэнтези, где нет ежедневных бытовых проблем, где можно расслабиться и получать удовольствие.

Напомним, сериал «Игра престолов», премьера заключительного восьмого сезона которого транслируется по всему миру, был создан на основе серии романов «Песнь Льда и Пламени» писателя Джорджа Мартина.

Многосерийный фильм снискал широкую популярность во всем мире, во многом благодаря обилию откровенных эротических сцен и насилию.

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