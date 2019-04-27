Российский альпинист разместил флаг «Мстителей» на Эльбрусе

Москва, , 11:44 — REGNUM Профессиональный альпинист Андрей Зубенко установил на вершине горы Эльбрус флаг из художественно фильма «Мстители», об этом свидетельствует 25 апреля опубликованный им ролик.

Идея разместить на высочайшей горе России флаг из кинокомикса пришла альпинисту в преддверии выхода самой ожидаемой премьеры сезона.

«Будь ты супергерой или обычный человек, без подвигов и новых вызовов жить скучно», — отметил Зубенко.

Напомним, фильм «Мстители 4: Финал» выходит в российский прокат 29 апреля. Картине стала одной из самых ожидаемых за последние годы, эксперты предрекают ей большой кассовый успех.

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