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Мэр Москвы поддержал идею создания музейного комплекса в Замоскворечье

Культура

Собянин счел важным создание новых культурных учреждений

Мэр Москвы поддержал идею создания музейного комплекса в Замоскворечье
SergeyStepykin
Театральный музей им А. А. Бахрушина

Москва, 27 апреля 2019, 09:26 — REGNUM  Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с министром культуры России Владимиром Мединским положительно оценили идею создания музейно-театрального квартала на базе музея имени Алексея Бахрушина, сообщает 26 апреля «Московский комсомолец».

«Это место историческое, важное, интересное. Хорошо было бы, если б оно развивалось», — подчеркнул Собянин.

Глава Москвы отметил важность не только модернизации музейной инфраструктуры, но также создание новых культурных учреждений.

Еще одним аргументом для создания музейно-театрального квартала стало желание открыть в столице новый благоустроенный парк со сценой и выставочным комплексом.

Читайте ранее в этом сюжете: Можно ли говорить о культуре и истории в музеях России? Открытое письмо

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