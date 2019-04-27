В Сыктывкаре прошёл конкурс песен на французском языке

Сыктывкар, , 07:37 — REGNUM Третий Республиканский конкурс песен на французском языке прошёл на площадке Сыктывкарского государственного университета (СГУ) им. Питирима Сорокина, сообщила пресс-служба вуза.

Организатором мероприятия выступил институт иностранных языков СГУ, в нём приняли участие школьники и студенты из Сыктывкара, Ухты и Инты. Участники концерта исполнили как хорошо известные хиты, так и новые, пока мало кому известные песни.

«Конкурс проводится с целью популяризации французского языка. Французский язык — это язык любви, язык музыки. Поэтому этот конкурс всегда имеет большой успех, зрители слышат знакомые мелодии, они находят какие-то отголоски в своих воспоминаниях», — сообщила старший преподаватель кафедры немецкого и французского языков СГУ, организатор конкурса Лариса Холопова.

В категории «Сольное исполнение. Школьники» диплом I степени получила, ученица гимназии искусств при главе Коми Евгения Ч., в категории «Коллективное исполнение. Школьники» — коллектив учащихся гимназии №2 из Инты, в категории «Сольное исполнение. Студенты» диплом I степени присудили студентке СГУ Валерии Ивановой.

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