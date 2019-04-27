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Дочь Алсу покорила зрителей «Голос. Дети»

Культура

Спела хит Гурцкой «Ты здесь»

Москва, 27 апреля 2019, 00:58 — REGNUM  Микелла Абрамова, дочь российской певицы Алсу, победила победу в финале VI сезона шоу «Голос.Дети».

Она спела песню Рианны и Эминема Love The Way You Lie, затем «Суперзвезда» и хит Дианы Гурцкой «Ты здесь» и в итоге набрала 56,5% телезрителей. Её соперниками были Валерий Кузаков и Ержан Максим.

Ержан Максим в суперфинале спел «Адажио», а Валерий Кузаков — «Как молоды мы были». В итоге Ержан Максим набрал 27,9% голосов, Валерий Кузаков — 15,6%.

Напомним, Микелле Абрамовой сейчас десять лет. Это вторая дочь Алсу.

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