Любитель покушать и не дурак выпить в горах Кавказа

Михаил Пустовой, , 21:29 — REGNUM

Палатку, приютившуюся среди снегов Кавказа, сотрясает сладостный мужской храп. Его обладатель привык к высоте и его уже давно не смущает теснота и сырость туристических стоянок, как и лавины, которые бросают об камни альпинистов. Он пресекает воровство в экспедициях, спасает с ледника неразумных немцев в кедах и выменивает у мусульман водку на лапшу. Заголовок третьей книги ставропольского альпиниста и мастера спорта Виктора Жижина говорит сам за себя — «По горам и по жизни». Там все остроумно, о горном туризме.

Жижман или же Мастер — как зовут его друзья, начинал своё серьезное исследование проходимости категорийных перевалов и горных пиков ещё в 1970-годы. Тогда «на Кавказе не было границ», а тяжеленные палатки «памирки» оберегались от влаги куском полиэтилена. В походах группы часто пересекались. Процветал легендарный маршрут «Через горы к морю» и туристы вереницами спускались с Кавказского хребта к пляжам Краснодарского края и Абхазии. Встречались оставшиеся от войны гранаты, а кости погибших в боях с немцами солдат лежали среди камней. Потом нарисовались пограничники, открылись коммерческие турбазы и активизировались вымогатели. Впрочем, снега и свирепая непогода никуда не подевались.

Колоритный автор хорош, как альпинист, так и как писатель. Виктор Жижин пишет о горах и людях лаконично, подчеркнуто саркастично и без цензуры, не отказывая себе в доле заслуженного самолюбования. «По горам и по жизни» — это реализм. Пробирающий ужас от аварийных ситуаций. Тяготы переноски рюкзаков, пролитые ведра пота, пугающие и извилистые ледопады, перевалы «чуть ли не на ощупь», радости от лесных стоянок и трепетное отношение к водным процедурам. И наглядные биографии семей, опрокидывающие суждения о том, что в вертикальный мир рвутся только по молодости, а рутина жизни способна навсегда оторвать от гор.

Кавказские горы с их труднопроизносимой топонимикой и сложным рельефом на любой вкус — стихия Жижина.

«Если внимательно вглядеться в наши фото, то можно различить самодельные страховочные системы из парашютных ремней, самодельные скальные молотки и крючья; мы не знали, что такое мембранная ткань, зато у нас было море энтузиазма и огромное желание ходить по горам!», — восклицает писатель, которому пошел седьмой десяток лет. И украшает свои воспоминания цитатами из дневника напарницы Юлии Деминой, в которых свой, девичий, аромат силы и восторга.

Я переворачиваю страницу за страницей, один дневник Жижина за другим, и книга неумолимо подходит к концу, как и любой маршрут заканчивается сбросом высоты. Тираж долгожданного сборника Виктора Жижина «По горам и по жизни» измеряется в 150 экземплярах. Раритет! Зачастую, чем неординарней и содержательней провинциальный автор, тем он меньше известен в нашей современной литературе.

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