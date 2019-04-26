Родина Гипербореи – из Мурманского края делают посмешище

Михаил Пустовой, , 21:22 — REGNUM

Крайней Север Европы к востоку от норвежской границы — это относительно терпимый климат, изрезанные сошедшими ледниками горы и радующие взор каменные сопки. Живучий снежный покров, горнолыжные спуски, собачьи бега и все-таки неплохая рыбалка. Чуть-чуть этнического колорита от горстки саамов. И чиновники, всерьез рассуждающие в СМИ на языке городских сумасшедших о руинах древней цивилизации, на фоне кучки камней в лесу. Знакомьтесь — мурманский журнал «На высоте».

Издания с туристической нитью, которые ещё попадают в руки, — из разряда экзотики. В нашей Мурманской области их несколько. Есть содержательный краеведческий альманах «Земля Тре», печатается подчеркнуто лаконичный «Полуостров», и не первый год издается региональный журнал «о людях, политике, моде и отдыхе» — «На высоте». Я листаю специальный выпуск последнего — «Хибины на высоте» (№1/2019); на обложке выведено «Север — это навсегда». Интересно — редакция в этом еще не разочаровалась?

Под обложкой — прилизанные страницы-справки на волне продвижения коммерческого туризма. Впрочем, проблема глянца лежит не в отсутствии формы и содержания. «На высоте» твердит о параллельной Лапландии, в горах которой затаилась Шамбала и прочие наследия древних цивилизаций, о которых «знали» индейцы майя. Так заявила сама Фатима — ясновидящая из телевизионного балагана «Битва экстрасенсов». Почему-то я думал, что в нашей части Арктики люди, включая журналистов, более умные и гордые. Ошибся.

Конек номера — сюрреалистический областной бренд «Ковдор — столица Гипербореи». Освоение бюджетов на него началось ещё при Марине Ковтун — бывшем губернаторе; приложил руку и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. «Доледниковая цивилизация» нашлась в глухой тайге Ковдорского района — груда валунов и результаты геологической эрозии на скалах. Несусветный вздор о Гиперборее понесли не только известная в узких кругах престарелая ряженая саамка и прочие активисты, но и глава Ковдорского района Сергей Сомов. Сегодня выписывают «паспорта Гипербореи» и проводят съезды для заезжих графоманов — писателей-фантастов. Ковдор, для справки, называют городом олигарха Мильниченко; там в коллапсе здравоохранение, а дорога с трассы «Кола» — всегда разбитая.

Туристы, приезжающие в нашу Лапландию, видят покрытые кучами мусора тропы Хибин и Ловозерских гор. И берега огромного озера Имандра, превращенные рыбаками в помойки. В городах, таких сурово-красивых на фото, — собачьи экскременты на каждом шагу. Еще они вдыхают непередаваемый смрад с горнодобывающих комбинатов Апатит и Ковдора и попадают на лыжные трассы в Кировске, которые и в двадцатиградусные морозы не смогли довести до ума. Впрочем, бюрократов и некоторые СМИ волнует Гиперборея.

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