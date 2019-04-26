The Cranberries выпустили посмертный альбом с вокалисткой Долорес О'Риордан

Дублин, , 20:48 — REGNUM Ирландская рок-группа The Cranberries выпустила последний альбом, записанный с участием скончавшейся в 2018 году солистки Долорес О'Риордан. Об этом сообщается 26 апреля на официальном сайте коллектива.

«Альбом In The End выходит сегодня… Мы хотели бы попросить вас присоединиться к нам и поблагодарить Долорес за то, что она оставила песни и музыку, которые позволили нам сделать этот альбом», — говорится в сообщении.

Напомним, вокалистка The Cranberries скончалась 15 января 2018 года в возрасте 46 лет. Тело певицы было найдено в номере отеля в Лондоне, куда группа прибыла для участия в сессии звукозаписи.

Позднее было объявлено, что О'Риордан утонула в ванной в состоянии сильного алкогольного опьянения.