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Ушел из жизни народный художник России Валерий Филиппов

Культура

Коллеги-кинематографисты приносят соболезнования родным и близким Филиппова

Москва, 26 апреля 2019, 15:24 — REGNUM  В возрасте 80 лет ушел из жизни народный художник России Валерий Филиппов, сообщается 26 апреля на сайте Союза кинематографистов.

«Коллеги-кинематографисты приносят соболезнования родным и близким Валерия Николаевича Филиппова», — говорится в сообщении.

Валерий Филиппов родился 27 января 1939 года в Москве. В 1959 году окончил Московскую художественную школу, в 1965 году — художественный факультет ВГИК. С 1967 года был художником-постановщиком киностудии «Мосфильм».

В 1989 году был удостоен Государственной премии СССР за фильм «Холодное лето пятьдесят третьего…» В 2000 Филиппову присудили звание заслуженного художника РФ, в 2007 году — народного художника.

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