Клип Тейлор Свифт и Брендона Ури набрал 26,5 млн просмотров за 8 часов

Вашингтон, , 15:21 — REGNUM Тейлор Свифт и исполнитель Брендон Ури выпустили совместный клип на песню Me! («Я!»). Ролик был опубликован 26 апреля на официальном YouTube-канале певицы.

Стоит отметить, что видео набирает просмотры в бешеном темпе, всего за восемь часов с момента публикации его посмотрели около 26,5 млн человек. Видео начинается с того, как Свифт и Ури, изображая влюблённую пару, ругаются на французском языке.

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Напомним, Тейлор Свифт заняла второе место в рейтинге самых успешных музыкантов-гастролёров 2018 года, уступив лишь Эду Ширану. Она смогла заработать в процессе концертной деятельности $345 млн.

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