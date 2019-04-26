Заслуженная награда актеру и гражданину: Василий Лановой стал Героем Труда

Москва, , 14:36 — REGNUM Почетное звание Герой Труда указом президента России Владимира Путина от 26 апреля присвоено актеру театра и кино, педагогу и мастеру художественного слова Василию Лановому.

Василий Лановой по праву входит в плеяду звезд первой величины советского и российского актерского искусства. Счастливое соединение яркой романтической внешности, сильного, многостороннего таланта с внутренней цельностью и твердыми гражданскими убеждениями на протяжении десятилетий завоевывает сердца отечественных зрителей.

Судьба Василия Ланового тесно связана с трагической и славной судьбой Родины. Восьмилетним малышом Василий попал в оккупацию в селе в Одесской области, где он гостил у бабушки. В это время его родители трудились на химическом заводе в Москве. Изготовление противотанковых горючих смесей для защиты столицы от рвущихся к ней гитлеровцев стоило обоим здоровья. Будущий артист не понаслышке постиг ужас фашизма и величие профессии и долга — Родину защищать. Так сформировались его патриотические убеждения, которым Лановой не изменял никогда.

Играть на сцене Василий начал еще в школе, которую окончил с золотой медалью. В своем первом фильме Татьяны Лукашевич «Аттестат зрелости» он снялся в 1954 году, еще во время учебы в Театральном училище имени Щукина, а спустя два года сыграл главную роль в фильме режиссеров Алова и Наумова «Павел Корчагин». Судьба иногда предлагает странные сюжеты — эту роль должен был сыграть молодой Георгий Юматов, но он по болезни выпал из съемочного процесса. Юматовым долгие годы владела иррациональная обида на Ланового, помирила актеров только совместная работа над знаменитым фильмом Владимира Рогового «Офицеры».

Василий Лановой снялся в десятках кинофильмов и сыграл в десятках спектаклей в Театре имени Е. Б. Вахтангова. Он участвует в радиоспектаклях и по сей день выступает с чтением стихов, заведует кафедрой сценической речи в своей альма-матер — Щукинском училище.

Творчество актера было высоко оценено еще в СССР, в 1985 году Лановому было присвоено звание народного артиста СССР, он является лауреатом Ленинской премии за озвучивание документального фильма «Великая Отечественная» в 1980 году. В Российской Федерации артист награжден орденом Почёта, медалью Пушкина, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, орденом Александра Невского.

Лановой принадлежит к тем деятелям российской культуры, которые никогда не отделяли свою творческую судьбу от судьбы своей страны, от чаяний народа. В 2014 году он, рожденный в Украинской ССР, полностью подержал позицию Российской Федерации по Украине и Крыму.

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