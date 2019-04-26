Симфонический оркестр Валерия Гергиева выступит с концертом в Твери

Тверь, , 14:23 — REGNUM Концерт Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева в Твери откроет мероприятия XVIII Московского Пасхального фестиваля, который пройдет в России с 27 апреля по 12 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

«Обеспечение возможностей для культурного досуга — это важнейшая часть работы по формированию нового качества жизни в Тверской области», — считает губернатор Игорь Руденя.

Торжественное открытие фестиваля состоится 28 апреля, в Большом зале Московской консерватории им. П. И. Чайковского. В тот же день апреля на площадке Тверского академического театра драмы выступит коллектив Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством художественного руководителя, знаменитого российского дирижера Валерия Гергиева. Таким образом, Тверь станет первым городом, который примет благотворительный концерт в рамках регионального тура фестиваля.

Напомним, в мае 2018 года на Театральной площади Твери с концертом выступил Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана. В июне 2018-го перед жителями и гостями областной столицы выступили Народный артист России Юрий Башмет и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия».

XVIII Московский Пасхальный фестиваль организован при поддержке правительства Москвы, министерства культуры и министерства обороны РФ по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В Год театра 18-й сезон фестиваля проходит под знаком 175-летия Николая Римского-Корсакова и 180-летия Модеста Мусоргского. Их произведения прозвучат на площадках фестиваля. Кульминацией программы Пасхального фестиваля станет традиционный концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева на Поклонной горе 9 мая, в День Победы, который ежегодно собирает порядка 300 тысяч слушателей.