Концерт группы In Flames: скандинавский апрель

Евгений Рыбкин, Дарья Драй, , 17:01 — REGNUM

В начале марта 2019 года свет увидел новый студийный альбом шведской метал-группы In Flames. Пластинка стала для коллектива тринадцатой по счету и заняла лидирующие позиции в скандинавских музыкальных рейтингах. Группа приобрела широкую популярность за пределами холодного полуострова, продала свыше 2,5 миллионов записей и фанаты мелодичного дэт-метала по всему миру с нетерпением ждут визита музыкантов в родные пенаты. Россию In Flames посещали не раз и не два, и количество их фанатов с годами становится только больше. Новый лонгплей группа посвятила своим поклонникам по всему миру, и часть из них смогла оценить свежие композиции на концерте в петербургском клубе A2, где побывал корреспондент ИА REGNUM.

Окутанный лёгким туманом изнутри клуб заполняется фанатами задолго до начала представления. Публика в основном состоит из взрослых людей, среди которых преобладает мужская часть. Пока идут финальные приготовления, посетители занимают свои законно отвоеванные места и готовятся к появлению группы, от которой стоит ожидать максимально энергозатратного представления. Первое время, пока сцена пустеет, фанаты развлекают себя шумными беседами, крепким алкоголем и легкой борьбой друг с другом.

Для In Flames Питер стал первым городом, куда шведы приехали в рамках своих коротких гастролей по России. Территорию города на Неве они посетили со швейцарскими коллегами Fueled by Fear, которым дали возможность разогреть публику в преддверии своего собственного сета. Музыканты вышли перед местной публикой впервые и уверенно начали выполнять поставленное ТЗ — бегать по сцене, махать головой, выжимать максимум из своих инструментов и разгонять как свою кровь, так и зрителей. Тем не менее группа пока малоизвестная, поэтому, как музыканты ни стараются, фидбек они получают только от самых ярых тусовщиков.

Как только на сцене показались сами долгожданные In Flames, на A2 будто налетел шторм. Посередине площадки тут же образовался эпицентр моша и слема, а всех, кто не поддержал сие действие, раскидало по краям. Однако даже на отшибе никому не мешало вовсю прыгать и трясти всеми своими конечностями под дикий ритм, даже не обращая внимания на то, что звук на площадке первые минуты был достаточно скомканным.

«Это просто великолепно — вернуться обратно в Санкт-Петербург. Я надеюсь, что вы сегодня хорошо проведете время. Вы просто великолепны!» — говорит вокалист Андерс Фриден.

Несмотря на то, что действительно проникнуться техникой игры In Flames и экстремальным вокалом Андерса Фридена стало реально лишь в середине выступления, время слушатель проводил с огоньком. Группа отошла от привычного концепта многих коллективов и отказалась от анимированного экрана. Вместо него музыканты решили использовать специальный свет, который мерцал разными цветами в зависимости от настроения композиции.

В середине сета слушатель разогрелся и начал сходить с ума уже на полную катушку. Даже те, кого уже не раз вынесло волной толпы за оградительные сооружения между партером и сценой, уже приловчились и заняли самые безопасные места, насколько это, конечно, возможно. Постепенно начали появляться мои любимые персонажи на концерте метал-групп — люди, стоящие особняком от основной массы и прибывающие в состоянии прострации, которую они нарушают неуклюжими пьяными танцами. Такие персонажи всегда выглядят колоритно на фоне спокойно стоящих слушателей.

Наблюдая за всей картиной на танцполе, мне в голову приходит лишь мысль о том, что без синяков в качестве сувенира с концерта не ушел, пожалуй, никто. Но это никого ни на секунду не смущает, наоборот, улыбка сияет на каждом лице. Хотя для молодого парня, которого охрана отвела с разбитым носом, веселье, наверное, подошло к концу. Его я больше не видел. Зато видел, а точнее слышал, огромное количество иностранных граждан, которые активно взаимодействовали с местными слушателями: нечасто на концертах бывает столько иностранцев.

В определённый момент выступления коллектив взял курс на более мелодичное звучание. Атмосфера поменялась на более спокойную, а свет, который ранее плясал вместе с публикой, сконцентрировал свое внимание на участниках группы. В паузах между песнями публика активно скандировала «Зашибись» (формулировка несколько изменена — прим. ред.) и громко выкрикивает название коллектива. А дальше всё вернулось на свои места: драйв, музыка, отрыв. Колонки разрывались под старые хиты коллектива и, конечно же, под достаточное количество нового материала, который группа и пообещала презентовать в концертном формате.

Ближе к концу выступления Андерс признался, что очень любит местных фанатов. И уже через несколько секунд A2 услышал финальный трек с говорящим названием «The End». После его исполнения музыканты долго кланялись, били себя в грудь и пытались изо всех сил дотянуться до рук фанатов, которые ближе всех стояли к сцене. Самым счастливым в руки прилетели медиаторы, а тем, кто в детстве искупался в чане удачи, достались барабанные палочки. Для In Flames отсутствие биса — нормальное явление, поэтому фанаты покидают А2 сразу после того, как музыканты скрылись за кулисами.

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