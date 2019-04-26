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Зак Эфрон рассказал о том, как трудно играть серийного убийцу

Культура

Актёр снялся в биографическом фильме про жизнь маньяка Тэда Банди

Зак Эфрон рассказал о том, как трудно играть серийного убийцу
Dulce Osuna
Зак Эфрон

Лос-Анджелес, США, 26 апреля 2019, 13:56 — REGNUM  Актёр Зак Эфрон рассказал журналистам, что ему сложно было отделить себя от персонажа — серийного убийцы, роль которого он исполнил в своём новом фильме. Об этом 25 апреля сообщил портал Fox News.

В интервью актер отметил, что в действительности ему не было интересно играть подобного персонажа, поскольку он не имеет потребности в оправдании поступков ужасного человека.

«Но есть что-то уникальное в том, как мы прониклись душами Теда и его давней подруги Лиз», — сказал Эфрон.

Актёр добавил: он хотел бы сказать, что ему удалось успешно отделить самого себя от этой роли, однако это не так.

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Напомним, в новом биографическом фильме «Красивый, плохой, злой» (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile) Зак Эфрон исполнит роль серийного убийцы Теда Банди. Сюжет фильма расскажет об отношениях Банди с его бывшей подругой Элизабет Клёпфер (Лили Коллинз).

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