На Урале сняли фантастический фильм про Луну «без бюджета»

Екатеринбург, , 13:47 — REGNUM На Урале завершили работы над «микробюджетным» фантастическим фильмом для детей «Земная сторона луны». Кинопродукт представили его создатели на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Одна из особенностей картины — её сняли практически при полном отсутствии финансирования.

«Понимаете, бюджета не существует в принципе. Основной бюджет — это наш энтузиазм. Конечно, были какие-то финансовые вложение — но это наши деньги, которые мы и вкладывали. Кто-то из частных лиц, в том числе из родителей тех детей, кто играл в фильме, нам помогал. Минимальные деньги были — бюджетом это сложно назвать», — сказал продюсер фильма Александр Лекер.

В картине рассказывается об английском мальчике, который в XIX веке попадает на Луну и встречается там с её жителями. Оказывается, что жители уже давно наблюдают за жизнью ребёнка. Фильм стилизован под фантастические рассказы Жюля Верна и может называться «ретрофутуристичным».

Режиссером фильма является уральский кинодеятель Александр Ким.

Напомним, на Урале планируют снять остросоциальный фильм по творчеству великого советского писателя Павла Бажова. В нём сказы культового автора будут «смонтированы» вместе с жизнью современных школьников. Режиссёром фильма будет Александр Ким.

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